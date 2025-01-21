Bodrum ‘Can’lanacak

SÜPER Lig'de ilk yılında ateş hattından bir türlü kurtulamayan Bodrum Futbol Kulübü ara transferde kadrosunu güçlendirmek için düğmeye bastı. Savunma, orta saha ve ileri uca nokta atışı takviyeler yapacak olan Muğla ekibinin yeni adresi Beşiktaş oldu. Yeşil-beyazlı kurmayların, Beşiktaş forması giyen 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Can Keleş ile ilgilendiği ifade edildi. Avusturya doğumlu oyuncuyla menajeri aracılığıyla bağlantıya geçen yeşil-beyazlılar, ilk temaslardan olumlu sonuçlar aldı. Siyah-beyazlı kulübe Can için teklifini iletecek olan Bodrum FK, oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralamak istiyor.

AVUSTURYA'DA YETİŞTİ

BU sezon siyah-beyazlı ekipte fazla forma şansı bulamayan Can Keleş, geçtiğimiz yaz transfer döneminde Karagümrük'ten Beşiktaş'a transfer olmuştu. Avusturya Wien altyapısında yetişen ve burada profesyonel olan 23 yaşındaki sağ kanat, Avusturya ekibinde 53 maçta 7 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Son olarak Avusturya U18 Milli Takımı'nda forma giyen Can Keleş, ligde daha fazla süre alabileceği bir ekibe transfer olup, kendini göstermek istiyor.

CENK TOSUN İÇİN RAKİP ÇIKTI

BODRUM FK'da golcü takviyesi için çalışmalar sürerken, yönetimin listesinin ilk sırasındaki Cenk Tosun'un transferinde sürpriz bir rakip çıktı. Muğla ekibinin imzaya beklediği 33 yaşındaki yıldız golcü için Trabzonspor'un da devreye girdiği öğrenildi. Bordomavili ekibin teknik patronu Şenol Güneş'in Beşiktaş'tan eski öğrencisini takımına kazandırmak istediği ifade edildi. Bodrum yönetimi ise elini çabuk tutarak Cenk Tosun'a bu hafta sonuna kadar imza attırmayı planlıyor.