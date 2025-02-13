Bodrum suskun kaldı

Süper Lig'deki ilk sezonunda düşme hattına sıkışan Bodrum FK, devre arası transfer döneminde kendisinden beklenen flaş transferleri gerçekleştiremezken 2 tecrübeli, 2 genç ismi kadrosuna dahil edebildi. Yeşil-beyazlıların eski teknik direktörü Volkan Demirel'in sürekli transfer vurgusu yapmasının ardından kulüple yollarının ayrılması sonrası öncelik teknik adama verilirken Jose Mourinho'nun yardımcılığını yapan Jose Morais ile anlaşıldı ancak beklenen hamleler gelmedi.

Bodrum, tecrübeli oyuncu olarak Zürih'ten Jonathan Okita ve Trabzon'dan Enis Bardhi'yi renklerine bağlayabildi. Ayrıca B.Anadolu'dan 19 yaşındaki S.Batuhan Fırıncı ile B.İshaklı'dan 20 yaşındaki Bilal Güven takıma kazandırıldı.

5 FUTBOLCU İLE YOLLAR AYRILDI

Buna karşın Bodrum FK'da ara transfer döneminde ayrılıklar yaşandı. Bodrum'un geçen sezon Süper Lig'e çıkmasına büyük katkı yapan Kenan, yıllar sonra K.Kıbrıs'a döndü. Samet Yalçın Kocaelispor'a, Yusuf Sertkaya kiralık olarak Ümraniye'ye, Murat Sipahioğlu da B.Petrol'a imza attı. Bodrum FK, Gabriel Obekpa'yı ise Zimbru takımına kiralık olarak verdi. Uzun süre F.Bahçe'den Cenk Tosun ve Trabzon'dan Umut Bozok için uğraş verdiği öne sürülen Ege ekibi bu transferleri sonlandıramazken takımın ikinci yarı çıkışa geçip geçmeyeceği merak konusu oldu.

BAŞAKŞEHİR TELAŞI

BODRUM FK, tam 7 haftadır süren galibiyet özlemini bu hafta Başakşehir deplasmanında sonlandırmak istiyor. Yeşil-beyazlılar, cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı rakibinden puan veya puanlar almak isterken hazırlıklarını tam gaz sürdürdü. Teknik direktör Jose Morais, bu maçın hemen ardından kendileri gibi küme düşme potasında yer alan Hatay ve Adana Demirspor ile oynayacaklarını dikkat çekerek bu periyotta beyaz bir sayfa açmaları gerektiğini söyledi.