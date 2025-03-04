Bodrum’da Okita kayıp

Trendyol Süper Lig'de son 4 lig maçında 8 puan toplayarak çıkışa geçen Sipay Bodrum FK'nın devre arasında Anderlecht'ten büyük ümitlerle transfer ettiği kanat oyuncusu Jonathan Okita şu ana kadar bekleneni veremedi. Oynadığı 7 lig ve 2 kupa maçında ilk 11'de görev alan, Volkan Demirel'den sonra teknik direktör Jose Morais'in de sürekli forma şansı verdiği Okita henüz gol atma başarısı gösteremedi. 29 yaşındaki Belçikalı futbolcu, son vuruşlardaki etkisizliğine son Adana Demirspor maçında da devam etti, büyük tepki topladı.

KULÜBEYE ÇEKİLECEK

Morais döneminde 4 karşılaşmada gol yemeyen ancak bu süreçte sadece iki kez ağları sarsan yeşil-beyazlılar, cuma günü içeride oynanacak Kasımpaşa karşısında daha üretken olmaya çalışacak. Portekizli teknik adamın hücumda Seferi ve Puşcaş'ın yanına Okita yerine, kulübeye çekilen Gökdeniz, Dimitrov ve Brazao'dan birine forma şansı vermesi bekleniyor