odrum FK, dün de deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup ederek çıkışını sürdürdü. Mücadelenin ilk ciddi atağı 13. dakikada gelişti. Altın Zeqiri'nin sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Varesanovic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Sousa'da kaldı. 22. dakikada Ege'nin pasında topla buluşan Fredy'nin ceza yayının sol tarafından yerden vuruşunda Alikulov'a çarpan meşin yuvarlak yön değiştirirdi ve filelerle buluştu: 0-1. 40. dakikada orta sahada topa elle müdahale eden Samet Akaydin ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

BARDHİ FARKI İKİYE ÇIKARTTI

İkinci yarıda da Bodrum fırtınası devam etti. 62. dakikada gelişen Bodrumspor atağında Musah'nın pasında savunma arkasında topla buluşan Bardhi'nin düzgün vuruşu ağlarla buluştu: 0-2. 90+2. dakikada sol kanatta topla buluşan Puşcaş, ceza sahasına girip sol çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta kaleci Tarık Çetin golü önledi. Maçta başka gol olmayınca Sipay Bodrum FK sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

6 HAFTADIR YENİLMİYOR

Bodrum FK, Jose Moais ile birlikte yenilgi yüzü görmedi. Son 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik elde eden yeşil-beyazlılar bu sonuçla çıkışını sürdürdü. Ege temsilcisinin bu süreçte kalesinde gol görmemesi ise dikkat çekti.