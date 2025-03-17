  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Bodrum FK Bodrum fırtınası

Bodrum fırtınası

Son haftaların flaş ekibi, dün de deplasmanda Ç.Rizespor’u yendi ve küme düşme hattından çıktı. Karadeniz ekibinde Samet'in kırmızı kart gördüğü maçta ilk gol 22. dakikada geldi. Fredy'nin vuruşunda top Alikulov'a çarparak filelere gitti. 62'de Enis Bardhi skoru belirleyen isim oldu.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Bodrum fırtınası

odrum FK, dün de deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup ederek çıkışını sürdürdü. Mücadelenin ilk ciddi atağı 13. dakikada gelişti. Altın Zeqiri'nin sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Varesanovic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Sousa'da kaldı. 22. dakikada Ege'nin pasında topla buluşan Fredy'nin ceza yayının sol tarafından yerden vuruşunda Alikulov'a çarpan meşin yuvarlak yön değiştirirdi ve filelerle buluştu: 0-1. 40. dakikada orta sahada topa elle müdahale eden Samet Akaydin ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

BARDHİ FARKI İKİYE ÇIKARTTI

İkinci yarıda da Bodrum fırtınası devam etti. 62. dakikada gelişen Bodrumspor atağında Musah'nın pasında savunma arkasında topla buluşan Bardhi'nin düzgün vuruşu ağlarla buluştu: 0-2. 90+2. dakikada sol kanatta topla buluşan Puşcaş, ceza sahasına girip sol çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta kaleci Tarık Çetin golü önledi. Maçta başka gol olmayınca Sipay Bodrum FK sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

6 HAFTADIR YENİLMİYOR

Bodrum FK, Jose Moais ile birlikte yenilgi yüzü görmedi. Son 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik elde eden yeşil-beyazlılar bu sonuçla çıkışını sürdürdü. Ege temsilcisinin bu süreçte kalesinde gol görmemesi ise dikkat çekti.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA