Çılgın grafik

Süper Lig'de son Çaykur Rizespor galibiyeti ile hem küme düşme potasından kurtulan, hem de yenilmezliğini sürdüren Bodrum FK çılgın bir grafik yakaladı. Portekizli teknik direktör Jose Morais takımın başına geçtikten sonra büyük bir çıkışa geçen Bodrum FK son 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik elde ederek 14 puan topladı. Süper Lig'de sadece son 6 altı hafta dikkate alındığında oluşan puan tablosuna göre Muğla temsilcisi, lig lideri Galatasaray ile zirveyi paylaştı. Bodrum FK, son 6 haftalık performansıyla Aslan'ın ardından averajla ikinci sırada konumlandı. Bodrum Futbol Kulübü'nün ardından yine son haftaların çıkışa geçen ekipleri Beşiktaş ve Gaziantep FK (12) sıralandı.

SAVUNMA GÜVEN VERDİ

Yeşil-beyazlılar, altı haftalık süreçte 19 takımın mücadele ettiği ligde gol yemeyen tek takım olarak da önemli bir başarı elde etti. Bir maçı eksik Fenerbahçe bu süreçte kalesinde 1 gol görürken, G.Saray ve Beşiktaş'ın fileleri ise 5 kez havalandı. Ligde 3 puan farkla düşme potasından çıkan Bodrum FK, Jose Morais yönetiminde Başakşehir, Hatayspor ve Kasımpaşa ve Çaykur Rize'yi yenerken, Göztepe ve Adana Demirspor ile ise berabere kaldı.

YEDİ PUANLIK FARKI ERİTTİ

BODRUM FK, 22. haftada teknik direktör Volkan Demirel'in gidişine neden olan Konyaspor yenilgisi sonrası rakibi Sivasspor ile olan 7 puanlık farkı eritmeyi başardı. 22 hafta sonunda 16 puanla 17. sırada bulunan yeşil-beyazlılar, 15. basamakta yer alan 23 puanlı Sivas'ı solladı. Rakibiyle aradaki büyük farkı eriterek 3 puan öne geçen Muğla ekibi, şimdi hızla düşme potasıyla arayı açmak istiyor. Milli ara dönüşü sahasında şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Bodrum, bu maçı da kazanıp yenilmezliğini sürdürmek istiyor.

YAREN LEYLEKLİ GÖRSEL

Bodrum FK kariyerine müthiş bir giriş yapan 59 yaşındaki Jose Morais için kulüp, tecrübeli teknik adamın ve her bahar aynı dönemde Bursa Karacabey'de Adem Yılmaz'ın teknesine konan Yaren ismi verilen leyleğin fotoğrafının olduğu görsel paylaşıp, 'Bahar geldi' mesajını yayınladı

MORAİS, MESLEKTAŞI DEMİREL'İ UNUTMADI

ÇAYKUR Rize maçının ardından konuşan Portekizli teknik adam Jose Morais, takımı devraldığı meslektaşı Volkan Demirel'i unutmadı. Morais, "Oyuncularımı sergilemiş oldukları performanstan ötürü tebrik ediyorum. Rizespor gibi iyi takıma, iyi oyunculara ve hatta iyi bir organizasyona sahip takıma karşı aldığımız galibiyet için oyuncularımı kutluyorum. Volkan hocanın aslında o dönemde de iyi işler yaptığını düşünüyorum. Sezon ortasında bir takıma gelmek zordur ve sezonun ortasına geldikten sonra her şeyi bir anda yapmanız mümkün değil. Teknik direktör olmak zordur. Ben o noktada meslektaşlarıma saygı duyuyorum. Çünkü bu tarz liglerde teknik direktörlük yapmak her zaman zordur" diye konuştu.