Avrupalı Bodrum

SİPAY Bodrum FK'nın sırtı yere gelmiyor. Tarihinde ilk kez Trendyol Süper Lig'de mücadele eden Ege ekibi son haftalarda rakiplerine adeta sahayı dar ediyor. Jose Morais'i göreve getiren Muğla temsilcisi bu değişiklik sonrası atağa kalktı. Yeşil-beyazlılar, 59 yaşındaki çalıştırıcıyla çıktığı 6 maçta 4 galibiyet 2 beraberlik alarak 14 puan topladı.

Ege temsilcisi Morais yönetiminde Lig'de oynadığı 6 maçta kalesini gole kapatan tek takım olarak takdir topladı. Bodrum FK aynı zamanda Avrupa'nın 5 büyük Ligi'nde Bundesliga ekibi Augsburg'la birlikte, son 6 karşılaşmada hiç gol yemeyen 2 takımdan biri olmayı başardı. Muğla ekibinde yabancı oyuncular takıma adeta hayat verdi. Puşçaş, Fredy, Bardhi ve Brazao çok kritik gollere imza attı. Yeşilbeyazlılar, bu isimlerin attığı gollerle ligde ve kupada yoluna kayıpsız devam ediyor.

DÖRT OYUNCU MİLLİ TAKIMDA

YEŞİL-BEYAZLILARDA 4 oyuncu, ülkelerinin milli takımına seçildi. Stoper Albian Ajeti Arnavutluk, sağ bek Ege Bilsel Ümit Milli Takım, ofansif orta saha oyuncusu Enis Bardhi Makedonya ve deneyimli orta saha oyuncusu Fredy Angola milli takımına seçildi. Ajeti, Bardhi ve Fredy ülkelerinin Dünya Kupası eleme maçlarında boy gösterecek. Ege ise Ümit Millî Takımı'nın 21 Kosova ve Belarus maçlarında oynayacak.