Dakikası 166 lira! Bodrum taraftarı isyanda...

Trendyol Süper Lig'de alt sıralardan kurtulmak ve ligdeki yerini güvence altına almak isteyen Bodrum FK'da, taraftarların yönetim kararlarına tepkisi giderek büyüyor. Yeşilbeyazlı ekibin yönetimi, Cuma günü Fenerbahçe ile oynayacakları kritik maç öncesinde bilet fiyatlarını belirlerken, taraftarlar bu fiyatların yüksek olduğunu belirterek büyük bir eleştiri kampanyası başlattı. Bodrum FK yönetimi, maç biletlerini VİP tribün için 15 bin TL, Maraton tribünü için 5 bin TL, Kuzey ve Güney kale arkası için ise 2 bin 500 TL olarak açıklamıştı.

'FİYATLAR TAKIMA İLGİYİ AZALTIR'

Bu fiyatlar, taraftarlar arasında büyük bir tepkiye yol açtı. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarda, taraftarlar yönetimi bu kararları gözden geçirmeye çağırdı ve "Fenerbahçe'nin stadı değil, Bodrumspor'un maçları oynanıyor. Bu kadar yüksek bilet fiyatları, taraftarın takıma olan bağlılığını zedeler" gibi yorumlar geldi. Taraftarlar, takımın ligde kalma mücadelesi verirken, bu fiyatların sporun ruhuna aykırı olduğunu ve Bodrumspor'a olan ilgiyi azaltabileceğini vurguladı. Bodrum FK'nın taraftarları, takımın bu kadar yüksek maliyetlerle karşı karşıya kalmasının, kulübün sürdürülebilirliği açısından da tehlikeli olabileceğini belirterek, yönetimden daha uygun fiyatlar talep etti.

YEŞİL-BEYAZLILARDA HEDEF 7'DE 7 YAPMAK

CUMA günü Fenerbahçe ile karşılaşacak Bodrum FK, 7'de 7 yaparak yakaladığı formu sürdürmek istiyor. Teknik direktör Jose Morais'in dümene geçmesiyle iyi bir istatistik yalayan yeşil-beyazlılar, önce Göztepe ile berabere kaldı. Daha sonra Başakşehir ile Hatayspor'u yenerek çıkışa geçen Muğla ekibi, Adana Demir ile berabere kalırken, Kasımpaşa ile Ç.Rizespor'u mağlup etti ve bu süreçte hanesine 14 puan yazdırdı. Şu an 30 puan ile 15. sırada konumlanan Muğla temsilcisi, alacağı puanlarla düşme hattından uzaklaşmak ve derin bir nefes almayı hedefliyor.