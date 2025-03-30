Bodrum’da seri sonu

SÜPER Lig'de milli aranın ardından evinde şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe'yi konuk eden Bodrum Futbol Kulübü, rakibine 4-2 yenilerek 6 maç sonra mağlubiyet üzüntüsü yaşadı. 6 maçtır gol dahi yemeyen Ege temsilcisi ilk yarıda kalesinde 4 gol birden gördü. Son 6 maçta 4 galibiyet alıp, iki beraberlikle 14 puan toplayan Bodrum FK, bu süreçte kendisini tehlike bölgesinin dışına atmayı başarmıştı. Ancak yeşil-beyazlılar, Fener yenilgisi sonrası 30 puanda kalırken, Sivasspor'un dün Adana Demirspor'u yenmesiyle averajla yeniden ateş hattına geriledi. Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais ise ilk 11 tercihi nedeniyle sosyal medyada eleştirildi.

'ELEŞTİRİLER NORMAL'

Enis Bardhi, Fredy, Ajeti ve Taylan gibi as oyuncuları yedek soyunduran Portekizli çalıştırıcı, eleştiriler konusunda şu açıklamayı yaptı: "Eleştiriler normal. Çünkü hiçbirimiz aynı şekilde düşünmüyoruz. Herkesin düşüncesi farklı. Büyük takımlara karşı maça yenik başlamak her zaman zordur. Fenerbahçe karşısında geriye düşerseniz reaksiyon vermeniz zor olabiliyor. Maçta bazı anlar vardı, bazı kararlar vardı. Biz bu kararları veremedik. Oyunun ilk yarısında bu kararları veremediğimiz için maçı kontrol edemedik" diye konuştu.

GENÇ KALECİ RÜZGAR'I FENERLİLER TESELLİ ETTİ

KALECİ krizi yaşayan Bodrum FK'da Fener maçında eldivenleri devralan 18 yaşındaki Rüzgar, büyük moral bozukluğu yaşadı. Diogo Sousa'nın cezalı, Gökhan ve Kerem'in de sakatlanmasının ardından kariyerinde ilk kez profesyonel bir maçta forma giyen Rüzgar 4 gole engel olamadı. Fenerbahçe'nin Szymanski ile attığı 3'üncü golde topu elinden sektiren Rüzgar'ı hem Bodrum FK taraftarı hem de Fenerbahçeli oyuncular teselli etti. Fenerbahçeli oyuncular İrfan Can Kahveci, Amrabat ve Oğuz Aydın da genç kalecinin yanına gelerek Rüzgar'a moral verdi.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MESAİSİ

ZİRAAT Türkiye Kupası'nda yoluna devam eden Bodrum FK, 2 Nisan Çarşamba günü deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçına bileniyor. F.Bahçe yenilgisini unutan yeşil-beyazlılar, tek maç üzerinde oynanacak maçı kazanıp adını yarı finale yazdırmak istiyor.