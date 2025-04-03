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Bodrum tamam Trabzon devam

Yeşil-beyazlıların kupa macerası son bulurken tur atlayan taraf Trabzonspor oldu. Bordo-mavililer, 3. dakikada Banza ile öne geçti. Muğla temsilcisi, 15'te Seferi ve 20'de Bardhi ile üstünlüğü eline aldı. 22'de Mustafa skoru eşitledi. Uzatmaya giden maçta 98'de skoru Zubkov belirledi.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Bodrum tamam Trabzon devam

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Bodrum FK, deplasmanda uzatmaya giden maçta Trabzonspor'a 3-2 yenilerek kupaya veda etti. 3. dakikada Visca'nın vuruşunda top kaleciden döndü. Dönen topu Banza, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0. 15'te savunma arkasına atılan pasta topla buluşan Seferi'nin vuruşu filelere gitti: 1-1. 20'de Seferi'nin pasında Bardhi'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2. 22'de Okay Yokuşlu'nun savunmadan gönderdiği topla buluşan Mustafa skoru dengeledi: 2-2. 50'de Bardhi korneri kullandı, Ali'nin kafa vuruşu direkte patladı.

65'te Cham'ın pasında yakın mesafeden Visca'nın şutunda top yan direğe çarparak uzaklaştı. 78'de Fredy 3 dakika içinde ikinci sarı kartını görerek kızardı. 89'da Okay ikinci sarı kartının ardından kırmızı kart ile oyun dışı kaldı. Normal süre 2-2 bitti. 98'de Zubkov'un, ceza alanı dışı sağ çaprazından şutunda, kaleci Sousa'yı geçen top direğin dibinden filelerle buluştu: 3-2. 109'da Trabzonspor'da Mendy, ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart görerek takımını 9 kişi bıraktı. Maç 3-2 sona erdi.

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