Bodrum tamam Trabzon devam

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Bodrum FK, deplasmanda uzatmaya giden maçta Trabzonspor'a 3-2 yenilerek kupaya veda etti. 3. dakikada Visca'nın vuruşunda top kaleciden döndü. Dönen topu Banza, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0. 15'te savunma arkasına atılan pasta topla buluşan Seferi'nin vuruşu filelere gitti: 1-1. 20'de Seferi'nin pasında Bardhi'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2. 22'de Okay Yokuşlu'nun savunmadan gönderdiği topla buluşan Mustafa skoru dengeledi: 2-2. 50'de Bardhi korneri kullandı, Ali'nin kafa vuruşu direkte patladı.
65'te Cham'ın pasında yakın mesafeden Visca'nın şutunda top yan direğe çarparak uzaklaştı. 78'de Fredy 3 dakika içinde ikinci sarı kartını görerek kızardı. 89'da Okay ikinci sarı kartının ardından kırmızı kart ile oyun dışı kaldı. Normal süre 2-2 bitti. 98'de Zubkov'un, ceza alanı dışı sağ çaprazından şutunda, kaleci Sousa'yı geçen top direğin dibinden filelerle buluştu: 3-2. 109'da Trabzonspor'da Mendy, ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart görerek takımını 9 kişi bıraktı. Maç 3-2 sona erdi.