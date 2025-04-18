İstanbul’da çok kritik doksan dakika

Süper Lig'in 32. haftasında, zirve ve kümede kalma yarışını yakından ilgilendiren maçta lider Galatasaray ve Ege ekibi Bodrum FK karşı karşıya gelecek. İstanbul Rams Park'ta saat 20.00'de başlayacak olan karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Bitime 7 hafta kala en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde bulunan Galatasaray, maçtan kayıpsız ayrılarak şampiyonluğa bir adım daha atmak istiyor. Geçen hafta evinde aldığı beraberliğe rağmen düşme hattının 3 puan üzerinde yer alan konuk yeşil-beyazlılarda galibiyete kilitlendi.

SALLAI KART CEZALISI

Zorlu mücadele öncesi Aslan 71 puanla zirvede konumlanırken, Bodrum ise 34 puanla 14. sırada yer alıyor. Galatasaray'da, Macar futbolcu Roland Sallai, cezası nedeniyle bugün sahada yer alamayacak. Bodrum Futbol Kulübü'nde ise sakatlığı süren Musah Mohammed İstanbul'a götürülmedi.

SARI KART ALARMI

BUGÜNKÜ karşılaşma öncesi her iki takımda da ceza sınırında olan oyuncuların çokluğu dikkat çekiyor. Ev sahibi Galatasaray'da Victor Osimhen, Davinson Sanchez, Barış Alper Yılmaz ve Gabriel Sara'nın 3'er sarı kartı bulunuyor. Bodrum'da ise Ajeti, Seferi, Gökdeniz, Celal ve Cenk kart görmeleri halinde Samsun maçında cezalı duruma düşecekler.