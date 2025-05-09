Bodrum dev maça hazır

SÜPER Lig'de 35. hafta mücadelesinde kümede kalma yolunda pazar günü deplasmanda Sivasspor'la adeta kader maçına çıkacak Bodrum Futbol Kulübü tüm hesaplarını galibiyet üzerine yaptı. Hazırlıklarını sürdüren yeşilbeyazlılarda teknik direktör Jose Morais sahaya galibiyet parolasıyla çıkacaklarını dile getirdi. Maçın iki takım için de çok kritik olduğunu ifade eden Portekizli teknik adam, "Bu karşılaşma hem Sivasspor açısından hem de bizim önemli. Ligde kalma açısından çok kritik bir maç oynayacağız. Bunun farkında olarak hafta boyunca çalışmalarımızı sürdürdük" dedi.

"İYİ MOTİVE OLDUK"

Oyuncuların da Sivasspor maçına çok iyi motive olduğunu belirten Morais, "Önümüzde 4 maç kaldı. Ancak şu an için sadece Sivasspor müsabakasını düşünüyoruz. Takımızın belli bir kalitesi var. Ligin son maçına kadar, son dakikaya kadar kazanmak için elimizden geleni yapacağız" dedi. Bitime 4 maçı kalan Bodrum FK ve 3 maçı bulunan Sivasspor, 34'er puanla kurtuluş barajının 1 puan gerisinde düşme hattında yer alıyor.

CELUSTKA'NIN DURUMU BELİRSİZ

BODRUM FK'da kritik Sivasspor maçı öncesi tek eksik göze çarpıyor. Yeşil-beyazlılarda sakatlığı süren stoper Ondrej Celustka'nın oynayıp oynamayacağı sağlık ekibinin vereceği rapora göre netlik kazanacak

TAYLAN ANTALYALI YİNE BAŞARACAK

Bodrum FK'nın sezon başında Galatasaray'dan kiralık olarak renklerine bağladığı Taylan Antalyalı, son üç sezondur üst üste kümede kalma mücadelesi veriyor. 2022- 23 sezonunda Ankaragücü, 2023-24'te de Samsunspor formalarıyla son haftalarda Süper Lig'de kalmayı başaran Taylan Antalyalı aynı başarıyı bu kez Bodrum'da da yakalamak istiyor. Bodrum gibi 1. Lig'den Süper Lig'e çıktığı ilk sezonda Ankaragücü ve Samsunspor formalarıyla takımının ligde kalma yarışına yardımcı olan Taylan, Bodrum'un da tarihindeki ilk Süper Lig sezonunda kümede tutulmasını sağlamaya çalışacak. Son haftalarda orta alanda şans bulmaya başlayan deneyimli futbolcu 21 karşılaşmada forma giyerken, 1 asistle skora da katkı yaptı. Taylan sezon sonunda kulübü G.Saray'a geri dönecek.