Bodrum’da Morais umutlu

SÜPER Lig'de kümede kalma yolunda Sivasspor deplasmanında sezonun en önemli maçlarından birini oynayan Bodrum FK sahadan golsüz berabere ayrılarak umudunu kalan 3 maça taşıdı. Kurtuluş bölgesinin 3 puan gerisinde 35 puanla 17'nci basamakta yer alan yeşil-beyazlılarda teknik direktör Jose Morais, önlerindeki 3 maçı kazanmak adına büyük mücadele vereceklerini dile getirdi. Sivas deplasmanında takımının çok iyi efor sarf ettiğini dile getiren Portekizli, "Karşılaşmanın özellikle son anında belki de maçın en net pozisyonunu yakaladık. Bu pozisyonla beraber üç puanı alabilirdik ama olmadı" dedi.

Göreve geldiği günden bu yana herkesin çok efor sarf ettiğini belirten Morais, "Bu üç maça da en iyi şekilde hazırlanacağız. Oyuncularımla da aslında bununla ilgili konuşacağım. Belki biraz daha efor sarf etmemiz, biraz daha savaşmamız gerekiyor. Bunu oyuncularımdan isteyeceğim. O kalan üç maçta da takım olarak elimizden geleninin en iyisini yapacağız" dedi.

İKİLİ AVERAJDA ALANYA'DAN ÖNDE

İkili averajda üstün olduğu 15'inci Alanyaspor'un 3 puan gerisinde yer alan Bodrum FK kalan 3 müsabakada Trabzonspor, Kayserispor (D) ve Beşiktaş'la karşı karşıya gelecek.

SAVUNMASIYLA ZİRVEYE YERLEŞTİ

SIVASSPOR ile golsüz berabere kalan Bodrum FK, düşme hattından çıkamasa da Süper Lig'de en çok gol yemeden maç tamamlayan takım oldu. 14. karşılaşmasında da rakip filelere geçit vermeyen yeşil-beyazlılar, bu istatistikte 13'er maçta kaleye duvar ören Samsunspor ve Trabzonspor'u geride bıraktı. Sivas deplasmanında savunmanın iki as ismi Arlind Ajeti ve Ondrej Celutska'nın yokluğuna rağmen defanstaki disiplinli görüntüsünü bozmayan Ege ekibi, kalan 3 müsabakada hücum aksiyonlarını geliştirerek ligde tutunacak puanları toplamayı hedefliyor.

TARAFTARLAR OKİTA'YA TEPKİLİ

SIVASSPOR karşısında son dakikalarda kale ağzından çok net bir fırsatı gole çeviremeyen Bodrum FK forveti Jonathan Okita, taraftarların büyük tepkisini çekti. Çıktığı 18. maçında da fileleri havalandıramayan Okita, sosyal medyada taraftarlar tarafından büyük eleştiri aldı.