Bodrum’da Terim sürprizi

SÜPER Lig'de zor günler geçiren ve küme düşme hattından uzaklaşmakta zorlanan Bodrum FK'da, kulisleri sarsan bir iddia gündeme geldi. Teknik heyette yaşanan dalgalanmalar ve alınan olumsuz sonuçlar nedeniyle taraftar cephesinde tepkiler artarken başkan Fikret Öztürk'ün, kulüpte radikal değişimlere gitme kararı aldığı ve kulübü devretmeye sıcak baktığı belirtiliyor. En dikkat çekici gelişme ise geçtiğimiz hafta yaşandı.

Tatil için Bodrum'a gelen ve adı her transfer döneminde büyük kulüplerle anılan deneyimli teknik direktör Fatih Terim'in, Fikret Öztürk ile özel bir görüşme yaptığı iddia edildi.

Kulübe yakın kaynaklara göre bu görüşme sıradan bir ziyaretin ötesindeydi ve Terim'in Bodrum FK'ya yatırım yapma ihtimali masaya yatırıldı. İddialara göre taraflar şu an için net bir adım atmaktan kaçınsa da, ligin sona ermesiyle birlikte resmi görüşmelerin başlaması bekleniyor. Hem Terim, hem de Öztürk'ün, kulübün geleceği adına düşünmek için zaman istediği ve ligin kaderinin belirlenmesinin ardından kesin kararların verileceği belirtiliyor.

5. YILDIZI TAKTI

SUUDİ Arabistan temsilcisi Al Shabab'ı çalıştıran Galatasaray'ın efsane teknik direktörlerinden Fatih Terim'den sarı-kırmızılı taraftarları duygulandıran sürpriz bir hamle geldi. Deneyimli çalıştırıcının, Galatasaray'ın simgesi haline gelen 5 yıldızlı bayrağını Bodrum'daki evinin balkonuna astığı görüldü. Bu hareket, Galatasaray camiası ve taraftarları arasında büyük yankı uyandırdı. Terim'in bu jesti, Galatasaray tarihinin en unutulmaz günlerinden biri olan 12 Mayıs 2012'nin yıl dönümüne denk geldi. O tarihte, Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe ile Kadıköy'de oynadığı ve golsüz sona eren mücadele sonrası şampiyonluğunu ilan etmişti.

JOSE MORAİS UMUDUNU KORUYOR

BODRUM FK'nın Portekizli teknik direktörü Jose Morais, "Önümüzde üç karşılaşma daha var, bu 17 üç maça da en iyi şekilde hazırlanacağız. Belki biraz daha efor sarf etmemiz, biraz daha savaşmamız gerekiyor" dedi. Muğla ekibi, ikili averajda üstün olduğu 15. Alanya'nın 3 puan gerisinde yer alıyor.