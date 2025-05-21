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Bodrum’da nefesler tutuldu

Teknik heyet ve futbolcuların kaderi de son iki haftaya bağlı.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Bodrum’da nefesler tutuldu
Trendyol Süper Lig'de çok sıkıntılı günler geçiren Bodrum FK, kader haftalarına girerken adeta nefesler tutuldu. Ligin bitimine 2 hafta kala ateş hattında yer alan ve en yakın rakibi Alanya'yı 3 puan geriden takip eden Muğla ekibi, önce gurbette Kayserispor ile ardından son hafta evinde Beşiktaş'la oynayacak. Yeşil-beyazlılar, bu karşılaşmalardan toplayacağı puanlarla kaderini tayin edecek. Bodrum'un gelecek sezon hangi ligde mücadele edeceği teknik heyet ve futbolcuların da kaderini belli edecek. Gelişiyle takıma bir ivme kazandıran Portekizli Jose Morais ve ekibinin yanı sıra kaleci Diogo Sousa, Ege Bilsel, Okita, Fredy, Enis Bardhi, Dimitrov, Seferi ve Puşcaş gibi isimlerin küme düşülmesi halinde kulüple yollarını ayırması bekleniyor.
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