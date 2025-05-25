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Bodrum FK sezonun en kritik maçına çıkıyor

Muğla ekibi, Süper Lig’de sezonun en kritik maçına çıkıyor. İlk yılında ligde kalma mücadelesi veren yeşil-beyazlılar bugün saat 19.00'da Kayseri'nin konuğu olacak. Ege ekibi puan kaybı halinde, Alanya kazanırsa resmen küme düşecek.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Bodrum FK sezonun en kritik maçına çıkıyor

Süper Lig'de 36 puanla 16. sırada yer alan Bodrum Futbol Kulübü, kümede kalma yolunda bugün deplasmanda Kayserispor'la kader maçlarından birine çıkacak. Bitime 2 maç kala lige tutunmaya çalışan yeşil-beyazlılar sahaya mutlak galibiyet için çıkacak. RHG Enertürk Enerji Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada Kadir Sağlam düdük çalacak. Bodrum FK'nın olası bir yenilgi ve beraberlik durumunda en önemli rakibi Alanyaspor'un Konyaspor deplasmanında alacağı sonuca göre son hafta öncesi küme düşme ihtimali bulunuyor. Ligde son iki maça 36 puanla düşme potasında giren Bodrum FK puan kaybeder, 39 puanla bir basamak üzerinde yer alan Alanyaspor kazanırsa yeşil-beyazlılar Süper Lig'de küme düşen 4'üncü takım olacak.

ALANYA 3 PUAN ÖNÜNDE

Bodrum yenilirse Alanya beraberlik halinde bile ligde kalmayı garantileyecek. Bodrum FK kazandığı takdirde ikili averajda üstün olduğu Alanyaspor'un Konya'da kayıp yaşamasını bekleyecek. İki takım da aynı sonuçları alırsa lige tutunma yarışı son haftaya taşınacak. Süper Lig'de Adana Demirspor, Hatayspor ve Sivasspor küme düşen takımlar olmuştu.

MORAİS GALİBİYETE İNANIYOR

BODRUM FK'nın Portekizli çalıştırıcısı Jose Morais kazanıp şanslarını sürdürmek istediklerini söyledi. Jose Morais, "Her maça olduğu gibi bu maça da o şekilde hazırlanıyoruz. Bizim için önemli ve kritik karşılaşma olacak. Bundan önceki haftalara baktığınız zaman belki pek fazla maç kazanamadık. Galatasaray ve Fenerbahçe maçını dışarıda tutarsak ve bir de Samsun maçı var ki orada neler olduğunu zaten biliyoruz. O maçta bir şekilde bizim kazanmamız engellendi. Onun dışındaki maçlarda puanlar almayı başardık ama artık bizim 3 puana ihtiyacımız var" dedi.

TEK EKSİK CELUSTKA

BODRUM Futbol Kulübü'nde kritik karşılaşma öncesi tek eksik Ondrej Celustka olarak dikkat çekiyor. Sakatlığı nedeniyle son üç maçta kadroda yer alamayan Çek defans oyuncusu bugün de sahada yer alamayacak. Bodrum FK'da Celustka dışında tam kadro olarak Kayseri'ye gitti.

Bodrum FK sezonun en kritik maçına çıkıyor

YEŞİL-BEYAZLILAR ÜÇ PUANA HASRET

Süper Lig'de en son deplasmanda direkt rakibi Alanyaspor'u tek golle mağlup eden Bodrum FK, galibiyete hasret kaldı. Son 5 maçtır 3 puanı bir arada göremeyen yeşil-beyazlılar, bu süreçte yaşadığı kayıplarla yeniden ateş hattına geriledi. Son 5 haftada 3 beraberlik ve 2 yenilgi alan Ege temsilcisi, sadece 3 puan kazanırken, 12 puanlık dev bir kayıp yaşadı.

KOZU KALESİ VE HÜCUM HATTI

Bodrum Futbol Kulübü, Kayserispor önünde hem şanssızlığını yenmek, hem de kümede kalma umudunu son haftaya taşımak istiyor. Portekizli teknik adam Jose Morais'in bu önemli randevuda en büyük kozları yine yıldız isimler olacak. Kalede Diogo Sousa'ya çok güvenen Jose Morais, ileri uçta da Seferi, Puşkaş ve Fredy gibi yıldız isimlerle sonuca gitmeyi planlıyor.

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