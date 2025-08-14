Bodrum’da flaş iddia

TRENDYOL 1. Lig'in ilk haftasında evinde Pendikspor ile 1-1 berabere kalan Bodrum FK'nın adı milli stoper Serdar Aziz ile anılıyor. Türk futbolunun deneyimli savunmacısının, kariyerinde kritik bir dönemeçte olduğu iddia edildi. Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra kulüpsüz kalan 34 yaşındaki futbolcu, uzun süredir Bodrum'da bulunuyor. Süper Lig'den çeşitli teklifler almasına rağmen henüz bir takımla anlaşmayan Serdar, önünde iki seçenekten birini tercih etmesi bekleniyor. Ya futbol kariyerine noktayı koyacağı ya da Bodrum ile 1 yıllık sözleşme imzalayarak yeşil sahalara geri döneceği iddia edildi. Deneyimli oyuncunun karar aşamasında olduğu ve yeni sezon başlamadan yeni bir adım atacağı ifade edildi.

135 MAÇTA 11 GOL ATTI

BURSA doğumlu Serdar Aziz, futbola Bursaspor altyapısında başladı. 2007-08 sezonunda Merinosspor'da kiralık olarak forma giyen Aziz, 2008'de Bursaspor A Takımı'nda profesyonel kariyerine adım attı. 2016'da 4.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer olan Aziz, 2019'un ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye bedelsiz olarak katıldı. Serdar Aziz, sarı-lacivertli forma altında 135 maça çıkarak 11 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. Öte yandan Bodrum FK'lı kurmayların başka bölgelere teknik direktör Burhan Eşer'in raporu doğrultusunda arayışları devam ediyor.