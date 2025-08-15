Bodrum FK’da Ali fark yarattı

TRENDYOL 1. Lig'de mücadele eden Bodrum FK, yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı genç golcü Ali Habeşoğlu'ndan ilk maçta beklediği katkıyı aldı. Transferin en çok konuşulan isimlerinden biri olan 21 yaşındaki forvet, yeşil-beyazlı formayla çıktığı ilk resmi karşılaşmada ağları havalandırarak taraftarın gönlünü kazandı. Futbol kariyerine Hatayspor U19 takımında başlayan Ali, ardından Somaspor ve Ayvalıkgücü Belediyespor formalarını giydi. Geçtiğimiz sezon Ayvalıkgücü'nde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken genç oyuncu, 30 maçta attığı 22 golle adeta gol makinesi gibi çalıştı. Bu etkileyici istatistik, onu transfer döneminin en gözde isimlerinden biri haline getirdi. Bodrum FK teknik ekibi, genç oyuncunun bitiriciliği ve sahadaki çalışkanlığıyla takıma önemli bir ivme katacağı görüşünde.