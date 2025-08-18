Bodrum kaçamadı

Trendyol 1. Lig'de ilk hafta sahasında Pendikspor ile yenişemeyen Bodrum FK, ikinci haftada kendisi gibi Süper Lig'den yeni düşen Sivasspor'a konuk oldu. 3. dakikada Fredy sağ kanattan ortaladı, ceza alanında Ahmet'in kafa vuruşu az farkla auta gitti. 4'üncü dakikada Seferi'nin çevirdiği topta uygun durumda önünde bulan Ahmet bu kaz ayağıyla uzak köşeye vurdu, yandan auta çıktı. 17'nci dakikada ceza alanı dışında topu kontrol eden Charisis'in sol ayağı ile vuruşu yandan auta gitti. 20'nci dakikada Bodrum FK Seferi ile öne geçti. Orta alandan Fredy"nin uzun pasında topla buluşan Seferi, ceza alanına yaklaşıp sol ayağı ile vuruşunu yaptı ve topu filelerle buluşturdu: 0-1. 23'üncü dakikada Charisis'in kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Kimplioka gelişine vurdu, yandan dışarı çıktı.

EV SAHİBİ ETKİLİ OLDU

İkinci yarıda ev sahibi ekip daha etkili oldu. 54'üncü dakikada sağ kanattan ceza alanına giren Murat'ın yerden şutunu kaleci Sousa kontrol etti. 61'inci dakikada Sivasspor beraberliği yakaladı. Murat'ın pasında ceza alanında topla buluşan Kimpilioka geride uygun durumdaki Charisis'i gördü, onun sol ayağı ile yerden vuruşunda top köşeden ağlarla buluştu: 1-1. 90+1'de Fredy'nin attığı gol elle oynama gerekçesiyle iptal edildi. Karşılaşma 1-1 sona erdi.

EŞER'DEN İLK 11'DE TAKTİKSEL DEĞİŞİKLİK

BODRUM FK Teknik Direktörü Burhan Eşer, ilk hafta oynadıkları Pendikspor karşılaşmasına oranla zorlu Sivasspor deplasmanında ilk 11'de mevki değişikliklerine gitti. Kalede yine Diogo Sousa'ya şans veren genç teknik adam, geri dörtlüde Ali Aytemur, Ajeti ve Cenk Şen'in yanında Imeri'yi oynattı. Ahmet Aslan ise orta alanda Fredy ile birlikte görev aldı. Bu ikilinin yanında Brazao bir kanatta yer alırken, Gözdeniz ve Dimitrov'un yerine Seferi ve Yusuf Sertkaya forma şansı buldu. Forvette ise genç forvet Ali Habeşoğlu görev aldı.