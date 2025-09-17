  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Bodrum FK Derbi Bodrum’un

Derbi Bodrum’un

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında Bodrum FK gurbette Tire 2021 FK’yı yendi. Muğla temsilcisi, 55. dakikada tecrübeli forvet Celal Dumanlı'nın kaydettiği golle İzmir ekibini kupa dışına itti. Yeşil-beyazlılar bu sonuçla adını üçüncü tura yazdırdı.

NADİR UYSAL

Giriş Tarihi: Gazete

Derbi Bodrum’un

Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu mesaisinde Nesine 3. Lig ekibi Tire 2021 FK ile Trendyol 1. Lig ekibi Bodrum FK Ege derbisinde karşı karşıya geldi. Müsabakayı 1-0 kazanan Bodrum FK adını bir üst tura yazdırırken, Tire ekibinin kupa serüveni sona erdi. 6. dakikada sol kanattan gelişen Bodrum FK atağında Dimitrov'un şutunda Tire savunması meşin yuvarlağı son anda çizgiden çıkardı. 28. dakikada, Mert'in kullandığı serbest vuruşta topu kaleci Bahrican kontrol etti. Karşılaşmada ilk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Derbi Bodrum’un

EŞİTLİĞİ CELAL DUMANLI BOZDU

55. dakikada yeşil-beyazlılar, Dimitrov'un sol kanattan ortasında Celal'in düzgün kafa vuruşuyla fileleri sarstı ve müsabakada öne geçti: 0-1. 72. dakikada Mustafa Erdilman uzaklardan kaleyi yokladı, top az farkla yandan auta çıktı. 90+2. dakikada, Ege Bilsel müsait pozisyonda topu filelere gönderemedi. Bodrum Futbol Kulübü deplasmanda Tire 2021 Futbol Kulübü'nü 1-0 yenerek Türkiye Kupası'nda adını bir üst tura yazdırmayı başarırken, İzmir ekibi ise kupaya ikinci turda veda etti.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA