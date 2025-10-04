Anlamlı destek

Trendyol 1. Lig'de Süper Lig'e dönme yarışı veren ve lider durumda bulunan Bodrum Futbol Kulübü, İsrail'in saldırılarıyla insanlık dramının yaşandığı Gazze'ye duyarsız kalmadı. Yeşil-beyazlı Ege temsilcisi, ligin 9'uncu hafta mücadelesinde sahasında konuk edeceği Hatayspor karşılaşmasının tüm bilet gelirlerini Gazze'deki çocuklara bağışlayacağını açıkladı. Yarın saat 19.00'da Hatayspor'u ağırlayacak olan Bodrum ekibi, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çocukların ellerinde oyuncak olmalı, savaşın izleri değil! 5 Ekim Pazar günü evimizde oynayacağımız Hatayspor karşılaşmasının tüm bilet gelirlerini Gazze'ye bağışlıyoruz. Yeşil-beyaz tribünlerde yükselen destek, Gazze'deki çocuklara umut olsun" ifadelerine yer verdi.

BİLETLER 48 TL'DEN BAŞLIYOR

Yeşil-beyazlı ekip, gelirinin Gazze'ye bağışlanacağı bilet fiyatlarını şu şekilde açıkladı: VIP: 448 TL, maraton: 248 TL, Kuzey kale arkası: 148 TL, misafir: 190 TL, öğrencikadın taraftar: 48 TL. Bodrum FK taraftar gruplarının ise bilet gelirleri dışında, stada getirdikleri çocuk oyuncuklarını ve malzemeleri için bir organizasyon hazırlığında olduğu öğrenildi. Geçmişte daha önce de bu tür uygulamalar yapılmış, futbolseverler maçın hemen öncesinde stada getirdikleri çocuk gereçlerini, saha zeminine yollayarak yardım organizasyonuna katkıda bulunmuştu.

CELAL 11. SEZONUNU DA BOŞ GEÇİRMEDİ

Bodrum FK'nın değişilmezi ve kaptanı Celal Dumanlı, üst üste 11. sezonunda da gol atmayı başardı. Süper Amatör Lig'den, Süper Lig'e kadar yeşil-beyazlı formayı giyen ve her sezon gol atmayı başaran Celal, 2025-26 döneminde de ilk gollerini Manisa FK ağlarına yolladı. Ege ekibiyle 292 karşılaşmada 50 gol atan 31 yaşındaki futbolcu, Muğla ekibinin efsane futbolcusu olmayı şimdiden başarırken, yarın Hatayspor karşısında da oyuna sonradan girerek takımına katkıda bulunmaya çalışacak.