Bodrum hata yapmadı

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Bodrum FK, taraftarı önünde konuk ettiği Iğdır FK'yı 2-0 mağlup etti. 11. dakikada Fofana'nın pasında topla buluşan Koita'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti ancak VAR incelemesinde gol ofsayt nedeniyle geçerli sayılmadı. 33. dakikada Brazao'nun kullandığı kornerde Seferi'nin kafa vuruşu üstten auta çıktı.

GOLLER 2. YARIDA GELDİ

45+2. dakikada Özcan'ın sağdan ortasında Conte'nin kafa vuruşunda top az farkla auta gitti. Müsabakada ilk yarı golsüz eşitlikle sona erdi. 51. dakikada Mohammed'in uzun pasında topla buluşan Brazao'nun üst üste driplinglerle rakibi Güray'ı geçtikten sonra yaptığı vuruş ağlarla buluştu: 1-0. 58. dakikada Gökcan'dan topu kapan Mohammed, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda kaleciyi geçemedi. 59. dakikada Seferi, Fredy ile girdiği duvar pasının ardından kaleciyle karşı karşıya kaldı. Aşırtma vuruş yapan Seferi'nin şutunda savunmacı Güray son anda topu çizgiden çıkardı. 79. dakikada sol kanatta topla buluşan Seferi'nin pasında topla buluşan Ali Habeşoğlu, net bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0. Karşılaşmada başka gol sesi

çıkmazken, Bodrum FK sahasında İğdır FK'yı 2-0'lık skorla mağlup etti.