  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Bodrum FK’da Ali sevinci

LEVENT ARIÖZ

Giriş Tarihi: Gazete

Bahis soruşturması sebebiyle 45 gün hak mahrumiyeti cezası alan Trendyol 1. Lig ekibi Sipay Bodrum FK'nın değişilmez stoperi Ali Aytemur, yarinki Sarıyer karşılaşmasında sahada yer alabilecek. Yeşil-beyazlılardaki 4. sezonunu geçiren, bu sezon da 13 maçın tamamında ilk 11'de oynayan 29 yaşındaki savunma oyuncusu, son 5 karşılaşmada takımını yalnız bırakmıştı. Bu periyotta geçen sezondan beri istikrar yakalayan Arlind Ajeti-Ali uyumu bozulmuş, Arnavut oyuncuya, 23 yaşındaki genç müdafaacı Furkan Apaydın eşlik etmişti. Ali'siz Muğla temsilcisi, oynadığı 5 karşılaşmada 4 gol kalesinde görüp, sadece 1 galibiyet alabilmişti. Teknik Direktör Burhan Eşer, Sarıyer deplasmanında Ali Aytemur'a yeniden formasını teslim etmeyi planlıyor. Ege ekibinde, Berşan Yavuzay 3 ay hak mahrumiyeti cezasına çarptırılırmıştır. Gökdeniz Bayrakdar ve Yusuf Sertkaya da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan gelecek cevap bekleniyor.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA