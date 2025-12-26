Bodrum FK’da Ali sevinci

Bahis soruşturması sebebiyle 45 gün hak mahrumiyeti cezası alan Trendyol 1. Lig ekibi Sipay Bodrum FK'nın değişilmez stoperi Ali Aytemur, yarinki Sarıyer karşılaşmasında sahada yer alabilecek. Yeşil-beyazlılardaki 4. sezonunu geçiren, bu sezon da 13 maçın tamamında ilk 11'de oynayan 29 yaşındaki savunma oyuncusu, son 5 karşılaşmada takımını yalnız bırakmıştı. Bu periyotta geçen sezondan beri istikrar yakalayan Arlind Ajeti-Ali uyumu bozulmuş, Arnavut oyuncuya, 23 yaşındaki genç müdafaacı Furkan Apaydın eşlik etmişti. Ali'siz Muğla temsilcisi, oynadığı 5 karşılaşmada 4 gol kalesinde görüp, sadece 1 galibiyet alabilmişti. Teknik Direktör Burhan Eşer, Sarıyer deplasmanında Ali Aytemur'a yeniden formasını teslim etmeyi planlıyor. Ege ekibinde, Berşan Yavuzay 3 ay hak mahrumiyeti cezasına çarptırılırmıştır. Gökdeniz Bayrakdar ve Yusuf Sertkaya da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan gelecek cevap bekleniyor.