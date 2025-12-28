Bodrum nereye

Trendyol 1. Lig'de zirveyi hedefleyen Ege ekibi Bodrum FK, 19. haftada Sarıyer deplasmanında kaybederek 2025'i yenilgiyle kapattı: 1-0. 8. dakikada sol kanattan ilerleyen Dimitrov'un yerden sert ortasını savunma uzaklaştırdı. 11'de savunma arkasına sarkan Camara'nın içeriye çevirdiği topta Ajeti araya girerek tehlikeyi önledi. 17'de sol kanattan ceza sahasına giren Dimitrov, topu sağına çektiği anda rakibinin müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. 18'de Seferi'nin kullandığı penaltı vuruşunda köşeyi tahmin eden kaleci Furkan Onur topu kurtardı. İlk yarı 0-0 sona erdi.

SAVUNMA HATA YAPTI

İkinci yarının başında ev sahibi ekip golü buldu. 51. dakikada sağ taraftan savunma arkasına atılan derin pasa hareketlenen Camara, ceza sahası içine girip topu arka direğe çevirdi. Savunmada iki kişinin dokunamadığı topa arka direkte Axel Urie'nin bekletmeden dokunuşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0. 85. dakikada sol taraftan Dimitrov'un kullandığı köşe vuruşunda kale önünde iyi yükselen Ajeti, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 87. dakikada hakem Yiğit Arslan, VAR'ın uyarısıyla gol pozisyonunu incelemek üzere monitöre gitti. Ajeti'nin kafa topuna çıkarken Hasan Emre'yi formasından çektiği gerekçesiyle gol geçerlilik kazanmadı. Karşılaşma 1-0 sona erdi.

TERİM MAÇI TRİBÜNDEN İZLEDİ

Mücadeleyi takip edenler arasında Türk futbolunun efsane teknik direktörlerinden Fatih Terim de yer aldı. Terim, devre arasında kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen taraftarları da geri çevirmedi. Öte yandan Türk futbolunun bir diğer efsane ismi Teknik Direktör Rıza Çalımbay da karşılaşmayı tribünden takip etti.