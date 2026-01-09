Bodrum FK’dan Emir harekatı

Trendyol 1. Lig'de şampiyonluk hedefiyle yoluna emin adımlarla ilerleyen Bodrum FK transferde atağa kalktı. Yeşilbeyazlılar, savunma hattını güçlendirmek için düğmeye basarken, Eyüpspor forması giyen ve bonservisi Fenerbahçe'de bulunan 21 yaşındaki stoper Emir Ortakaya'yı radarına aldı. Bu sezon Eyüpspor formasıyla 7 maçta görev alan genç savunmacı için Bodrum FK yönetiminin resmi temaslara başladığı öğrenildi. Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Emir'in, daha fazla süre alabileceği bir takımda forma giymeye sıcak baktığı ifade edilirken, transferin kiralık olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

YILDIZI İZMİR'DE PARLADI

Kariyerinin en parlak dönemlerini Göztepe ve Kocaelispor'da geçiren Emir, özellikle Göztepe ile 2022-23 sezonunda 1. Lig'de 33 maçta forma giyip 1 gol kaydetti. Kocaelispor ile ise 1. Lig'de 2023-24 sezonunda 31 maçta görev alarak 3 gol attı. Göztepe'deki başarılı performansı, birçok Avrupa kulübünün transfer listesinde üst sıralarda yer almasını sağlamıştı. Teknik heyetin raporu doğrultusunda gündeme gelen bu hamlenin, Bodrum FK'nın savunma rotasyonunu güçlendirmesi ve şampiyonluk yolunda takıma önemli katkı sağlaması hedefleniyor. Yeşil-beyazlı camiada, genç ve potansiyelli bir ismin kadroya katılmasının lig yarışında fark yaratabileceği yorumları yapılıyor. Emir Ortakaya'nın teklife sıcak baktığı öğrenildi.

DİOGO SOUSA'NIN DURUMU BELİRSİZ

Bodrum FK'nın 27 yaşındaki tecrübeli kalecisi Diogo Sousa'nın durumu belirsizliğini koruyor. Geçtiğimiz gün oyuncuyu Beşiktaş'ın istediği, kulüp kurmaylarının ise karar vermek için süre talep ettiği belirtilmişti. Yönetim, oyuncuyu bırakmak istemese de bonservisten gelecek gelirin kulübün geleceği açısından önemli bir sermaye oluşturacağı düşünülüyor. Yeşilbeyazlı ekibin, Beşiktaş'tan kısa bir süre talep ettiği ve son kararını bugün vereceği gelen bilgiler arasında.