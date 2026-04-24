Bodrum FK’nın gözü sıralamada

Trendyol 1'inci Lig'de geçen hafta evinde Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Erzurumspor FK ile 1-1 berabere kalarak Play-Off oynamaya hak kazanan Bodrum FK gözünü sıralamaya çevirdi. Topladığı 63 puanla 5'inci sırada yer alan yeşilbeyazlılar kalan iki maçta Amed Sportif (D) ve Sarıyer ile karşı karşıya gelecek. Şu an 67 puanla 4'üncü durumda yer alan Çorum FK'yı geçmeye çalışacak yeşil-beyazlılar Play-Off'taki olası bir eşleşmede avantaj elde etmeye çalışacak. Teknik sorumlu Sefer Yılmaz kalan iki maçı en iyi şekilde tamamlamak istediklerini belirterek, "Lig bizim açımızdan elbette bitmedi. Play- Off potasını da üst sıralarda bitirme amacındayız. Ev sahibi olarak ilk tura başlamak istiyoruz" dedi.