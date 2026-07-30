Bodrum FK’nın yeni beki Emre

Trendyol 1'inci Lig takımlarından Bodrum Futbol Kulübü
, bonservisi İstanbul Başakşehir'de olan sol bek Emre Kaplan'ı resmen kadrosuna dahil etti. Yeşilbeyazlılar geçen sezonu Ümraniyespor
'da kiralık geçiren 25 yaşındaki oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Kulübümüz, son olarak Ümraniyespor forması giyen ve bonservisi Başakşehir FK
'da bulunan Emre Kaplan ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Futbol kariyerinde Başakşehir FK, Hatayspor
, Adanaspor, Bandırmaspor
ve Ümraniyespor formalarını terleten Emre Kaplan, ayrıca Türkiye U21 Milli Takımımız'da görev almıştır. Yeni yolculuğunda yeşil-beyaz formamızla kendisine başarılar diliyor, Bodrum FK ailesine hoş geldin diyoruz. Ailemize hoş geldin, Emre."