Bodrum FK doludizgin

Trendyol 1. Lig'de son iki maçından galibiyetle ayrılan Bodrum Futbol Kulübü, deplasmanda karşı karşıya geldiği Antalyaspor'u 2-1 yendi. Mücadelenin ilk yarısında, ev sahibi ekip oyunun kontrolünü elinde tutmasına rağmen aradığı golü bulmakta zorlandı. Rakip yarı sahada etkili olmaya çalışan Antalyaspor, geliştirdiği ataklarla Bodrum FK savunmasını baskı altına aldı. Ancak son vuruşlardaki etkisizlik ve değerlendirilemeyen fırsatlar, skora yansımadı. Konuk ekip ise daha çok savunmada kalarak hızlı hücumlarla etkili olmaya çalıştı. 41. dakikada Providence ile bulduğu fırsatı gole çeviren Bodrum FK, soyunma odasına avantajlı girmeyi başardı. Antalyaspor'un baskısına rağmen kalesini korumayı bilen konuk ekip, disiplinli oyunuyla öne çıktı. İlk yarıda oyun üstünlüğü ev sahibi ekipte olsa da tabeladaki avantaj Bodrum FK'nın oldu. Yeşil-beyazlılar ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

YİNE ÖNE GEÇMEYİ BİLDİ

Karşılaşmanın ikinci yarısında Antalyaspor, beraberlik golünü bulmak adına oyunun kontrolünü tamamen eline aldı. Rakip yarı sahaya yerleşen ev sahibi ekip, geliştirdiği ataklarla Bodrum FK savunmasını zorladı ve gol arayışını sürdürdü. Ancak topa daha fazla sahip olmasına ve rakip kalede baskı kurmasına rağmen aradığı sonucu almakta güçlük çekti. Konuk ekip ise savunmada direnç gösterirken 74. dakikada Berkay ile tekrar öne geçti. Antalyaspor'un eşitliği sağlama çabalarına rağmen Bodrum FK, skor avantajını koruyarak mücadeleden galibiyetle ayrılmayı bildi. Ev sahibi ekibin oyun üstünlüğü skora yansımazken konuk takım, daha az topla oynadığı karşılaşmada etkili ve sonuç odaklı futboluyla üç puana uzandı.