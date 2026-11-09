Bodrum mutlu

Trendyol 1. Lig'de Bodrum FK, deplasmanda Boluspor'u 2-1 mağlup etti. İlk yarıda Bodrum FK, oyunun kontrolünü elinde tutarak hücumda daha etkili ve üretken bir görüntü sergiledi. Boluspor topa daha fazla sahip olsa da bu üstünlüğünü tehlikeli pozisyonlara dönüştürmekte zorlandı. Bodrum FK ise özellikle rakip ceza sahasında daha fazla varlık göstererek yakaladığı fırsatları iyi değerlendirdi. 15'te Ajeti, 31'de ise Providence ile 2-0 öne geçen yeşil-beyazlılar, daha organize ve bitirici oyunuyla soyunma odasına önemli bir avantajla gitti. İlk yarının genelinde Bodrum FK'nın oyun etkinliği ve hücum kalitesi skora da yansıdı. İkinci yarıda Boluspor, skor dezavantajının etkisiyle oyunun kontrolünü tamamen eline alarak rakip kalede baskısını artırdı.

AVANTAJINI KORUMAYI BİLDİ

Topa daha fazla sahip olan ev sahibi ekip, hücum girişimlerinde ve şutlarda üstünlük kurmasına

rağmen aradığı golü bulamadı. Ege ekibi ise skor avantajını korumaya yönelik daha kontrollü bir oyun sergiledi. Boluspor 89. dakikada Bartu'nun golüyle farkı bire indirse de, Bodrum ekibi skordaki üstünlüğünü sürdürdü. Bodrum FK sahadan 2-1'lık galibiyetle ayrılarak yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı ve çıkışını sürdürdü.