Kulüpten yapılan açıklamada, "Bucaspor Tesisleri'nin kapılarını depremzede aileler için açıyoruz. Tesislerimizin ek binasında depremde konutları yıkılmış ya da evleri girilmez durumda olan depremzede ailelerini ağırlamak için gerekli hazırlıkları tamamladık. Önceliğimiz çocuklu aileler olmak üzere kapılarımız tüm depremzede vatandaşlarımıza açıktır" ifadeleri kullanıldı.
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Bucaspor 1928'den depremzedelere destek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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