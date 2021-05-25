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Haberler Bucaspor Bucaspor 1928, Play-Off şampiyonluğunu kutladı

, Play-Off şampiyonluğunu kutladı

Misli.com 3'üncü Lig Play-Off finalinde 'nda 'nü penaltılarla yenip 2'nci Lig'e yükselen şampiyonluğunu kutladı.

Bucaspor 1928, Play-Off şampiyonluğunu kutladı

25.05.2021, 20:59

Sarı-lacivertliler, üstü açık otobüsle saat 19.30'da Kaynaklar Tesisleri'nde hareket etti.

Taraftarlarıyla 2'nci Lig coşkusunu tezahüratlarla ve meşalelerle kutlayan futbolcular ve teknik ekip kısa bir ilçe turunun ardından Cemil Şeboy Tesisleri'ne geldi.

Cemil Şeboy Tesisleri'nde hazırlanan platformda kupayla birlikte konser etkinliğine katılan takım büyük coşku yaşadı.

Konser gösterisi ve yemeğin ardından sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla kısa süren program sona erdi.

Bucaspor 2’nci Lig’e yükseldi

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