Bucaspor 1928, Play-Off şampiyonluğunu kutladı

Sarı-lacivertliler, üstü açık otobüsle saat 19.30'da Kaynaklar Tesisleri'nde hareket etti.

Taraftarlarıyla 2'nci Lig coşkusunu tezahüratlarla ve meşalelerle kutlayan futbolcular ve teknik ekip kısa bir ilçe turunun ardından Cemil Şeboy Tesisleri'ne geldi.

Cemil Şeboy Tesisleri'nde hazırlanan platformda kupayla birlikte konser etkinliğine katılan takım büyük coşku yaşadı.

Konser gösterisi ve yemeğin ardından sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla kısa süren program sona erdi.

Bucaspor 2’nci Lig’e yükseldi