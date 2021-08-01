Buca 1928’de 4 gitti 6 geldi

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek olan Bucaspor 1928'de yönetim yeni sezon öncesi de ses getirecek bir kadro kurmanın hazırlıklarını yapıyor. Geçtiğimiz sezon 3. Lig'de Play-Off finalinde şampiyon olan takımın iskelet kadrosunu koruyan Fırtına, üzerine nokta atışı takviyeler yaparak geçen sezon gösterdiği başarıyı 2. Lig'de de sürdürmek istiyor. İzmir temsilcisi yeni sezon öncesi 4 futbolcusuyla yollarını ayırdı ve şu ana kadar dış transferde 6 oyuncuya imza attırdı. Sarılacivertliler, genç hücum oyuncusu Oğuz Aydın'ı 3 milyon TL bonservis bedeliyle Süper Lig ekibi Alanyaspor'a gönderdi. Yollarını ayırdığı Burak Sürmeli Serik Belediyespor, Kadir Bilimler de İskenderun FK'ya transfer oldu. Fırtına, başarılı kalecisi Kıvanç Küçükkarış'ı ise Arnavutköy'e kiraladı.

BİR ÇOK İSİMLE TEMASTA

Bucaspor 1928 dış transferde ise Diyarbekirsopor'dan eski golcüsü Mehmet Fuat Gölbaşı, Karacabey Belediyespor'dan stoper Onur Özcan, İstanbulspor'dan eski oyuncusu sol bek Abdullah Balıkuv, İnegölspor'dan merkez orta saha oyuncusu Metih Yüksel, Etimesgut'dan sol kanat Yusuf Yıldırım ve Galatasaray altyapısından sağ kanat Recep Gül'ü de bünyesine kattı. İzmir ekibinde yönetim, teknik heyetten aldığı rapor doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor.



OGUZ AYDIN İLE GURUR DUYDUK

Süper Lig ekibi Alanyaspor'a transfer olan Oğuz Aydın için özel açıklamalarda bulunan Bucaspor 1928 Teknik Direktörü Uğur Balcıoğlu, "Oğuz bizde çok iyi bir sezon geçirdi. Ayrılacağını tahmin ediyorduk. Onunla gurur duyuyoruz. Umarım Süper Lig'de iyi bir performans gösterir ve A Milli Takım'a kadar yükselir. Bizim bir aile ortamımız var. Yeni gelen arkadaşlarımızda bu ortama çabuk uyum sağlayacaktır. Taraftarımız transfer konusunda biraz sabırlı olsun, temaslarımızı sürdüğü bir çok isim var. Onlar kulübün gerçek sahibi, takımlarına destek olsunlar biz armanın hakkını sahada vereceğiz" dedi.



EFE'DE MANİSA FK'DA

ALT yapısından yetiştirdiği bir çok futbolcuyla Türk futboluna önemli yıldızlar kazandıran Bucaspor 1928'in bünyesinde yer alan Efe Taylan Altunkara 1. Lig ekibi Manisa FK'ye transfer oldu. Fırtına yaptığı açıklamada, "Altyapımızdan yetişen amatör oyuncumuz Efe Taylan Altunkara, Manisa FK'ya transfer olmuştur" denildi.



YENİLER ÇABUK ISINDI

YENİ sezon hazırlıklarını Kaynaklar'daki tesislerinde sürdüren Bucaspor 1928'de takıma yeni katılan isimlerin çabuk uyum sağlaması kurmayların yüzünü güldürdü. Takıma katılan 6 futbolcunun gösterdiği performans zorlu 2. Lig için umut verdi.