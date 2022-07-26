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Haberler Bucaspor Buca 1928’de rota Erkan

Buca 1928’de rota Erkan

İkinci Lig Kırmızı Grup’ta zirveyi hedefleyen İzmir ekibi, eski yıldızına talip oldu. Sarı-lacivertli ekipte, tam dokuz sezon forma giyen ve Turgutluspor ile yollarını ayıran 37 yaşındaki oyuncu gündeme gelirken, taraftarlar da yönetime baskı yapıyor

26.7.2022

Buca 1928’de rota Erkan

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yeni sezon çalışmalarına şampiyonluk hedefiyle başlayan Bucaspor 1928'de teknik adam arayışları Mustafa Er, Volkan Kazak ve Yalçın Koşukavak isimleri üzerinde yoğunlaşırken, transfer çalışmaları da devam ediyor. İzmir temsilcisi sol bek ve sol kanat transferi için piyasa araştırmasını sürdürürken gündeme eski oyuncusu 37 yaşındaki Erkan Taşkıran geldi. Mevcut kadrodan Ahmet Aktaş'ın ayrılmasının ardından arayışa geçen İzmir ekibi Turgutluspor ile sözleşmesini fesheden Erkan ile bağlantıya geçti. Sarı-lacivertli taraftarlar da sosyal medya paylaşımlarıyla tam 9 sezon Bucaspor'da forma giyen tecrübeli futbolcunun transferi için baskı yapıyorlar.

ÜÇ TAKVİYE YAPILDI
G.Birliği Asaş'ta yetişen ve Marmaris Bld'den Bucaspor'a gelen Erkan farklı dönemlerde İzmir'de forma giyerken Karabük, Keçiörengücü, Bugsaş, Kastamonu, Bandırma ve Diyarbekir formalarını da giydi. Bucaspor 1928 yönetimi, dış transferde şimdiye kadar Erhan Şentürk, Furkan Çil ve Lokman Gör'ü transfer ederken Gökhan Köseoğlu, Ahmet Aktaş, Murat Demir ve Şener Özcan ile yollarını ayırmış, Osman Işıklı'yı ise Batman Petrolspor'a 1 yıllık kiralık olarak göndermişti. ■ BERKE ÖZBAY

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