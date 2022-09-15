Buca evinde güldü

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta geride kalan 3 haftada hanesine 5 puan yazdıran Bucaspor 1928, sahasında konuk ettiği Ankara Demirspor'u 1-0 yenerek 3 puanı kaptı. 5. dakikada Erhan Şentürk'ün şutu savunmanın müdahalesiyle kornere gitti. 15. dakikada Mehmet Fuat'ın indirdiği topta yine Erhan Şentürk kaleyi yokladı ancak meşin yuvarlak az farkla auta gitti. 33'te Mazlum'un kullandığı uzun taç atışında Mehmet Fuat topu kontrol edip vurdu, kaleci Ömercan başarılı oldu. 39'da Taner'in ortasında Mert topu önünde buldu ancak vuruşunu kaleci Kıvanç Küçükkarış kurtardı.

MAZLUM DEMİR SON ANDA ÇIKARDI

55'te İrfan'ın pasında Haşim kaleciyle karşı karşıya kaldı. Yaptığı vuruşu Enes son anda çizgiden çıkardı. 79'da Enes'in ortasında arka direkte topla buluşan Erhan Çelenk düzgün bir vuruşla takımını öne geçiren golü kaydetti: 1-0. 86'da savunmada kaptırılan topta Haşim kaleci Kıvanç'ı geçip vurdu, çizgiden Mazlum çıkardı. Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve Bucaspor 1928 sahadan galibiyetle ayrılarak puanını 8'e yükseltti.

DUMLUPINAR'DAN 4 DEĞİŞİKLİK

Bucaspor 1928'in hafta içi mesaisinde Ankara Demirspor'u Cemil Şeboy Stadı'nda konuk ettiği mücadelede teknik direktör Cüneyt Dumlupınar kadroda 4 değişikliğe gitti. Genç teknik adam geçen hafta oynanan ve 0-0 beraberlikle tamamlanan Kastamonuspor karşılaşmasında sahaya sürdüğü ilk 11'den Berke, Furkan, Saruhan ve Tunç Murat'ı yedek bekletti. Bu isimlerin yerine İlhan Depe, Adem Eren Kabak, sakatlığını atlatan Erhan Şentürk ve Mehmet Fuat maçın başlangıç kadrosunda yer aldı.

İZMİR'DE BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Sarı-lacivertliler, Cemil Şeboy Stadı'nda konuk ettiği Başkent temsilcisini de kayıpsız geçerek iç sahadaki başarılı performansını sürdürdü. Geçen hafta evinde Etimesgut Belediyespor'u son dakikalarda Erhan Çelenk'in ayağından gelen golle 2-1'lik sonuçla kayıpsız geçen İzmir temsilcisi, dün akşam da Ankara Demirspor karşısında aldığı 3 puanla iç sahadaki galibiyet serisini 5 maça çıkardı. Evinde en son geçen sezon 5 Mart 2022'de Şanlıurfaspor'a 2-1 kaybeden Bucaspor 1928, ardından Pazarspor'u 4-1, 1922 Konyaspor'u 1-0, Tarsus İdmanyurdu'nu 2-0, Etimesgut Belediyespor'u ise 2-1 yenmişti.

TARAFTAR İLGİ GÖSTERMEDİ

İZMİR ekibinin bu sezon evinde oynadığı ikinci mücadelede sarılacivertli taraftarlar mücadeleye ilgi göstermedi. Hafta içi ve iş çıkış saati olması nedeniyle karşılaşmayı az sayıda sarı-lacivertli taraftar takip etti.

MINI YORUM/ Berke ÖZBAY

BUCASPOR ÜRETKENLİK SORUNUNU ÇÖZMELİ

Bucaspor 1928 evinde Ankara Demirspor'a karşı aldığı galibiyetle çok önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Maçın ilk yarısında Başkent temsilcisi oyunu kendi yarı alanında kabul etti. Sarı-lacivertliler de oyunu istediği gibi yönlendirdi. Hakimiyeti eline alan İzmir ekibi Erhan Şentürk ve Mehmet Fuat'la rakip kaleyi yoklasa da topu çizgiden geçiremedi. Üretkenlik anlamında Buca ilk yarıda daha etkili gözüktü, ancak sonuca gitmekte pooblem yaşadı. İkinci yarıda da benzer bir görüntü karşımıza çıksa da Ankara Demirspor bu kez çok tehlikeli pozisyonlar buldu. İki toplarını çizgiden Buca savunması çıkardı. 79'da ise Erhan Çelenk, Etimesgut mücadelesinde olduğu gibi yine sahneye çıktı ve takımını adeta ipten aldı.

ÇAREYİ CÜNEYT HOCA BULACAK

Böylesine iyi hücum oyuncularına sahip olan sarı-lacivertlilerde ikinci yarıda da yaratıcılık sıkıntısı yaşandı. Cüneyt hocanın bu sorunu bir an evvel çözüme kavuşturması gerekiyor. Buca dün akşam her ne kadar kazanmış olsa da, topu çizgiden zar zor geçirdiği için, tam tersi bir sonuçla da karşı karşıya kalabilirdi.