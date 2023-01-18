Buca’da savunma sıkıntısı

2. Lig Kırmızı Grup'ta lider olan Bucaspor 1928'de savunma sıkıntılı. Hafta sonu Karacabey Belediyespor'la oynanan mücadelede ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kalan Lokman Gör ile dördüncü sarı kartını gören Onur Özcan bu hafta forma giyemeyecek. Yalçın Eycan Kaya'nın da kadro dışı bırakılması teknik heyeti düşündürüyor. Elinde Mazlum Demir'den başka stoper kalmayan Fırtına'da teknik heyetin Etimesgut maçında stoper bölgesinde kime görev vereceği merakla bekleniyor. Cüneyt Dumlupınar'ın kupada 1 maça çıkan savunmacı 20 yaşındaki Emre Erdem, sol bek Abdullah Balıkuv ya da ön libero olan Adem Eren Kabak'ı da oynatabileceği belirtildi.

BERKE ÖZBAY