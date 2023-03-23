Buca’da İlhan kendine geldi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta zirve takibini sürdüren Bucaspor 1928'de İlhan Depe kendine geldi. İzmir temsilcisinin sezon başında Denizlispor'dan renklerine kattığı 30 yaşındaki orta saha, geride kalan süreçte gösterdiği performansla eleştiri oklarının hedefindeki isimlerden biri olmuş ve yedek kulübesine mahkum kalmıştı. Bu sezon 22 maçta forma giyen ve sadece 9'una ilk 11'de başlayan deneyimli yıldız, dümene teknik direktör Sait Karafırtınalar'ın geçmesiyle performansını yükseltti. Fırtına'nın son oynadığı Sarıyer karşılaşmasında oyuna 84. dakikada dahil olan İlhan, 88'de takımının galibiyet golünün kaydederek adeta hayat öpücüğü verdi ve ilk 11'e göz kırptı. Sarı-lacivertli formayla kupada 1 gol atan tecrübeli futbolcu, ligde ise Adıyaman FK'nın ardından İstanbul ekibinin ağlarını sarsarak 2. golünü kaydetti.



BERKE ÖZBAY

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