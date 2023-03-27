Bucaspor 1928 kan kaybediyor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta zirve hesapları yapan Bucaspor 1928, deplasmanda Kırklarelispor ile berabere kalarak zirve yolunda yine yara aldı. Lider Kocaelispor'u mağlup ettikten sonra yeniden havaya giren sarı-lacivertliler dış sahada 1 puanla yetinirken zirveyle arasındaki puan farkı 7'ye yükseldi. İlk devreyi lider kapatan ancak ikinci yarıda bir türlü istediği sonuçları alamayan İzmir temsilcisi, bu süreçte 9 maçta 2 mağlubiyet 4 beraberlik 3 galibiyet elde etti. Yaşadığı 14 puanlık kayıp nedeniyle 5. sıraya kadar gerileyen Fırtına'da teknik direktör Sait Karafırtınalar, "Beklemediğimiz bir kayıp yaşasak da vazgeçmeyeceğiz. Önümüzde 10 hafta var" dedi.



DOĞANCAN BİNGÖL

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