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Haberler Bucaspor Buca 1928’de teknik bilmece

Buca 1928’de teknik bilmece

Sarı-lacivertlilerde Karafırtınalar’ın ayrılmasının ardından teknik direktörlük koltuğunun boş kalması taraftarların tepkisini çekiyor

DOĞANCAN BİNGÖL
Buca 1928’de teknik bilmece

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi Bucaspor 1928'de teknik belirsizlik sürüyor. Geçtiğimiz sezon Cüneyt Dumlupınar'ın yerine göreve gelen Sait Karafırtınalar'ın ayrılmasının ardından boşalan koltuk bir türlü dolmadı. 1 ay geçmesine rağmen Buca yönetimi, teknik direktör konusunda resmi bir girişime imza atamadı. Fırtına'da Yalçın Koşukavak, Ufuk Kahraman, Fırat Gül ve Sami Uğurlu isimlerinin gündeme gelmesine rağmen ligin başlamasına 23 gün kala teknik koltuk boş kaldı.

TARAFTAR TEPKİLİ

Teknik direktörsüz çalışmalarını sürdüren Bucaspor'da bir türlü hocanın belirlenmemesi taraftarların da tepkisine neden oldu. Sosyal medyadan yapılan paylaşımların altına yorumlar yapan 12. adam, yönetimin bir an önce teknik adamı belirlemesini istedi.

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