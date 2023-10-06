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Haberler Bucaspor Bucaspor tek tek gidiyor

Bucaspor tek tek gidiyor

BERKE ÖZBAY
Bucaspor tek tek gidiyor
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta sezona mutlak şampiyonluk hedefiyle start veren ancak istediği sonuçları almakta zorlanan ve 9 puanla 8. sırada yer alan Bucaspor 1928 puanları tek tek topladı. İzmir temsilcisi, geride kalan 6 haftalık süreçte rakiplerine karşı sahadan 3 kez eşitlikle ayrılarak Bursaspor ve Yeni Mersin İdmanyurdu ile birlikte en fazla berabere kalan ekip oldu. Karacabey Belediyespor ve Nazilli Belediyespor'u yenen, Vanspor FK'ya kaybeden sarılacivertliler, Yeni Mersin İdmanyurdu, Ankaraspor ve Altınordu ile yenişemedi
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