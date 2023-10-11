Taraftardan ortak çağrı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 6 haftadır mağlubiyet görmeyen Bucaspor 1928'de teknik direktör Ahmet Yıldırım'a tepki dinmiyor. Altınordu maçı sonrası taraftarlarla tartışan Yıldırım ve tribünler arasında ipler iyice gerilirken, Beyoğlu Yeni Çarşı karşısında alınan galibiyet de buzları eritemedi. Taraftar grupları ortak bir açıklama yaparak ters düştükleri genç teknik direktörleri Ahmet Yıldırım'ı yeniden istifaya davet etti.

SERT İFADELER YER ALDI

Taraftarlar, "Bir insanda onur varsa istifa çağrısına kulak verir ve görevi bırakır. Burası 1 milyon nüfusa yakın İzmir'in yoksul çocuklarının yeri. Yüreğin varsa istifa et. İstenmediğin yerde durma. Bizlere zorluk çıkartma. Tribünler topluca sana istifa et diyorsa bu seni istemiyoruz demektir" ifadelerine yer verdi.