Buca doludizgin

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Bucaspor 1928, sahasında konuk ettiği Bursaspor'u 3-0 yendi. 5'te soldan İlhan'ın ortasında Berke'nin kafası üstten auta gitti. 6'da ceza alanı çizgisi üzerinde topu önünde bulan Yusuf'un yerden sert şutu direği sıyırarak auta gitti. 24'te İlhan'ın pasında Taşkın'ın şutu savunmadan çarpıp direği sıyırarak kornere gitti. 38'de Ahmet'in çıkardığı pasta İlhan'ın ceza alanı sağ çaprazda şutu savunmadan sonra direğe çarptı. 45'te Taşkın ceza sahası dışından kaleyi cepheden gören noktadan kaleyi yokladı ve takımını öne geçirdi: 1-0. 47'de Berke'nin sağdan içeri kat ederek sol ayağıyla yerden vuruşu direğin dibinden auta çıktı.

İLHAN DEPE'DEN İKİ GOL

52'de Berke'nin sağdan içeri çevirdiği topa Sefa gelişine vurdu, kaleci geçit vermedi. 53'te Erhan Kartal'ın sağdan ortasına İlhan'ın arka direkte iyi yükselerek yaptığı kafa vuruşu farkı ikiye çıkardı: 2-0. 58'de ceza sahası içinde topla buluşan İlhan'ın sıfırdan kaleye gönderdiği top kalecinin kapattığı köşeden ağlarla buluştu: 3-0. Bucaspor 1928 karşılaşmadan 3-0'lık net bir skorla ayrılırken, evindeki üst üste 4. maçtan da galibiyetle ayrıldı.

TARAFTARLAR AZ DA OLSA YERİNİ ALDI

Sarı-lacivertlilerin dün oynadığı maçta hafta içi ve iş saati olması nedeniyle fazla tribünlerin büyük çoğunluğu boş kaldı. Ancak stada gelen taraftarlar her zamanki gibi takımlarını mücadele boyunca yaptıkları tezahüratlarla destekledi.