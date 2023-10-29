Bucaspor fren yaptı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Bucaspor 1928, yeni teknik direktörü Cüneyt Dumlupınar nezaretinde ilk maçında deplasmanda Adıyaman FK'yla yenişemedi: 2-2. Mücadelenin henüz 11. dakikasında deneyimli futbolcusu Sefa'nın golüyle öne geçen sarı-lacivertliler, 36'da Nezir, 47'de Hüseyin'in golüyle geriye düştü. Fırtına 60'ta Berke'nin kaydettiği golle skoru 2-2'ye taşısa da kalan dakikalarda yakaladığı fırsatları değerlendiremedi. Oynadığı son üç maçtan 9 puanla ayrılan ve mücadeleye iyi serisini sürdürmeyi hedefleyerek çıkan İzmir temsilcisi, düşme hattındaki zayıf rakibi Adıyaman karşısında 1 puanla yetindi.