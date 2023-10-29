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Bucaspor fren yaptı

Son 3 maçtan 9 puanla ayrılan İzmir ekibi, ateş hattındaki Adıyaman’da iki puan bıraktı.

HABER MERKEZİ
Bucaspor fren yaptı
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Bucaspor 1928, yeni teknik direktörü Cüneyt Dumlupınar nezaretinde ilk maçında deplasmanda Adıyaman FK'yla yenişemedi: 2-2. Mücadelenin henüz 11. dakikasında deneyimli futbolcusu Sefa'nın golüyle öne geçen sarı-lacivertliler, 36'da Nezir, 47'de Hüseyin'in golüyle geriye düştü. Fırtına 60'ta Berke'nin kaydettiği golle skoru 2-2'ye taşısa da kalan dakikalarda yakaladığı fırsatları değerlendiremedi. Oynadığı son üç maçtan 9 puanla ayrılan ve mücadeleye iyi serisini sürdürmeyi hedefleyerek çıkan İzmir temsilcisi, düşme hattındaki zayıf rakibi Adıyaman karşısında 1 puanla yetindi.
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