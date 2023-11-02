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Bucaspor evinde güçlü

Play-Off hattından ilk kez çıkan İzmir ekibi iç sahada 5 maçın 4’ünü kazandı.

HABER MERKEZİ
Bucaspor evinde güçlü
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta zirve mücadelesi veren Bucaspor 1928, iç sahadaki yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor. 19 puanla 7. sırada konumlanan ve geçtiğimiz hafta Adıyaman FK ile berabere kalarak Play-Off hatından sezon başından beri ilk kez çıkan İzmir ekibi, iç sahadaki performansına güveniyor. Sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak ilk iç saha maçında Van Spor'a yenilen Buca, taraftarı önünde daha sonra oynadığı 4 maçı da galibiyetle tamamladı. Bu süreçte hanesine 12 puan yazdırarak seri yakalayan ve namağlup yoluna devam eden sarı-lacivertliler, yeni teknik direktörü Cüneyt Dumlupınar ile pazar günü evinde Serik Bld karşısına çıkacak. Fırtına, bu karşılaşmadan da galibiyet ile ayrılarak hem yeniden Play-Off hattına yerleşmek hem de serisini sürdürmek istiyor.
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