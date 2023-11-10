Buca’dan süper seri

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Bucaspor 1928 bu sezon gösterdiği performansla çok önemli bir seriye imza attı. Oynadığı son 10 mücadelede yenilgi yüzü görmeyen sarı-lacivertliler, ligde geride kalan haftalarda aldığı sonuçlarla 2020-2021 sezonunda 3. Lig'deki 19 maçlık yenilmezlik serisinin ardından en iyi performansını sergiledi. Sezona evinde aldığı Vanspor FK yenilgisiyle tatsız bir başlangıç yapan ancak ardından oynadığı 10 karşılaşmada rakiplerine boyun eğmeyen sarı-lacivertliler, 4 beraberlik ve 6 galibiyetle adeta kaybetmeyi unuttu. Bu süreçte 22 puan toplayarak 4. sıraya yerleşen İzmir temsilcisi, dört sezon önce olduğu gibi bu sezonu da şampiyonlukla tamamlamanın hesaplarını yapıyor.

KIRŞEHİR'E BİLENİYOR

SERİSİNİ bu hafta deplasmanda oynayacağı Kırşehir FSK karşılaşmasında da sürdürmenin planlarını yapan Fırtına, eski rekoruna yaklaşmak istiyor.

GENÇ ARDA USLUOĞLU MİLLİ TAKIMDA

BUCASPOR 1928'in altyapısından yetişen ve A takıma kadar yükselme başarısı gösteren 17 yaşındaki Arda Usluoğlu milli gurur yaşıyor. İzmir temsilcisinin genç forveti, U-18 Milli Takımımızın 13-21 Kasım tarihleri arasında Antalya'da yapacağı hazırlık kampının aday kadrosuna davet edildi.