Buca 1928 fırsat tepti

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Bucaspor 1928 fikstür avantajını kullanamadı. Geride kalan üç haftada ateş hattında yer alan takımlarla karşılaşan İzmir temsilcisi, zayıf rakiplerinden umduğu puanları alamadı. Bu süreçte hanesine 5 puan yazdırabilen sarı-lacivertliler, rakipleri karşısında kritik 4 puan bıraktı. Adıyaman ve Kırşehir ile yenişemeyen Bucaspor 1928, sadece taraftarı önünde Serik Belediyespor'u kayıpsız geçti. İzmir temsilcisi geride kalan üç haftada küme düşme hattında yer alan rakipleri karşısında kaybettiği 4 puanı hanesine yazdırabilseydi adeta zirvenin ensenine yapışacaktı.

ÜÇÜNCÜ SIRAYA KURULACAKTI

Ligde 5'inci basamakta bulunan Fırtına bu maçları kayıpsız geçseydi puanını 27'ye yükseltecek ve üçüncü sıraya kadar yükselecekti.