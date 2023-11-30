Buca 1928’in iki farklı yüzü

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Play- Off hattındaki Bucaspor 1928, iç ve dış sahadaki performansıyla birbirinden zıt bir görüntü çiziyor. Taraftarı önünde 1461 Trabzon ve Esenler Erokspor ile birlikte en fazla puan toplayan takım konumunda yer alan İzmir temsilcisi, deplasmanda ise mutsuz. Geride kalan 14 haftada 26 puanı hanesine yazdırarak Play- Off hattına yerleşen İzmir temsilcisi puanların çoğunu iç sahada topladı. Sarı-lacivertliler evinde oynadığı 7 karşılaşmada 6 galibiyet, 1 yenilgiyle 18 puan toplayarak başarılı bir performans sergilerken, deplasmanda ise umduğunu bulamadı. Sarı-lacivertli takım gurbette oynadığı 6 maçta 1 galibiyet, 5 beraberlik alırken sadece 8 puan topladı .