Derbide kazanan yok

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Play-Off mücadelesi veren iki Ege ekibinin derbisinde Nazilli Belediye, sahasında Bucaspor 1928 ile berabere kaldı: 2-2. 4. dakikada Barışcan'ın orta sahadan sol kanata aktırdığı topla buluşan Salih Kavrazlı'nın ceza yayı sol çizgisinden pasında penaltı noktası üzerinde Ahmet, topa gelişine sert vurdı. Ahmet'in şutunda meşin yuvarlak kaleci Korcan'ın sağından ağlarla buluştu: 1-0. 28'de Barışcan'ın sol kanattan kullandığı köşe atışında Buca ceza alanı içinde yaşanan karambolde topa yükselerek vuran Hakkı Can'ın kafa şutunda kaleci Korcan'ı aşan meşin yuvarlak üst direkte patladı.

KARŞILIKLI GOLLER SÜRDÜ

45'te Buca defansından atılan uzun pasla ev sahibi ceza yayında 25 metrelik deparın ardından topla buluşan Mehmet Sak'ın plasesinde meşin yuvarlak kaleci Ozan Can'ın solundan ağlarla buluştu: 1-1. 51'de Barışcan'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Buca defansında topa yükselerek vuran Hakkı Can'ın kafa şutunda meşin yuvarlak kaleci Ozan'ın sağından ağlarla buluştu: 2-1. 53'te Erhan'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda 6 pas içerisinde topa yükselerek vuran Doğan Can'ın kafa şutunda kaleci Ozcan Can'ın üzerine gelen meşin yuvarlak müdahaleye rağmen ağlarla buluştu: 2-2. 59'da Nazilli'de Salih bir dakika içerisinde iki sarı kart görerek oyundan atıldı. Maç 2-2 sona erdi.

DUMLUPINAR KADROYU BOZMADI

BUCASPOR 1928 Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, Nazilli Bld karşısında hafta içi Ankaraspor ile oynanan ve galip gelen kadroyu bozmadı. Dumlupınar, Aydın temsilcisi karşısına aynı 11 ile çıkmayı tercih etti.

TARAFTAR YALNIZ BIRAKMADI

NAZİLLİ taraftarı, Bucaspor 1928 ile oynanan kritik mücadelede takımlarını yalnız bırakmadı. Maçtan önce tribünlerdeki yerini alan siyahbeyazlılar, ilk düdükle birlikte tezahüratlar ile takımı ateşlemek için elinden geleni yaptı.