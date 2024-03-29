Buca’ya müjde

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta zirve yarışını sürdüren Bucaspor 1928'e müjdeli haber geldi. Oynadığı son 7 maçından galibiyetle ayrılarak zirve ile puan farkını 4'e indiren İzmir temsilcisinde sakatlıkları bulunan isimlerin tedavilerinin büyük oranda tamamlanması sevinç yarattı. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan deneyimli orta saha Zeki Yıldırım, kanat oyuncusu Emre Nefiz ve ikinci kaleci konumundaki Bayram Olgun'un takımla çalışmalara başlayacağı ifade edildi. Üç futbolcunun 3 Nisan'da oynanacak Kırklarelispor deplasmanında kadroda yer alması beklenirken, ligde bitime 6 hafta kala teknik direktör Cüneyt Dumlupınar'ın eli rahatladı.