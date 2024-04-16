Buca 1928 ağır yaralı

2. Lig Beyaz Grup'ta üst üste 9 galibiyet alan Buca 1928, deplasmanda takıma geçen sezon Play-Off finali oynatan eski teknik direktörü Sait Karafırtınalar'ın çalıştırdığı 1461 Trabzon'a yenilerek 3 puandan fazlasını kaybetti. Bu hafta konuk edeceği lider E.Erok'un bitime 3 maç kala 5 puan gerisine düşen 69 puanlı İzmir ekibi, ikinci sıradaki yerini de tehlikeye soktu. Bucaspor 1928 ile aynı puana ulaşan Van Spor'un hafta içinde evinde Ankara'yla oynayacağı erteleme maçını kazanması halinde sarı-lacivertliler 3.'lüğe gerileyecek.