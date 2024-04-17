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Haberler Bucaspor Buca’nın şansı rakibine tutuyor

Buca’nın şansı rakibine tutuyor

Fırtına, evinde ağırlayacağı Esenler Erokspor’u 3 maçta da mağlup etti

BERKE ÖZBAY
Buca’nın şansı rakibine tutuyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta geçen haftayı şok mağlubiyetle kapatan Bucaspor 1928'de gözler pazar günü lider Esenler Erok ile İzmir'de oynanacak final niteliğindeki maça çevrildi. Son iki haftaya rakibinin 5 puan gerisinde 69 puanla giren sarı-lacivertlilerin şansı İstanbul ekibine karşı tutuyor. Bugüne kadar üç kez karşı karşıya gelen iki ekibin maçlarında Bucaspor 1928 sahadan hep üstün taraf olarak ayrıldı.

SEFA YILMAZ TAKIMA DÖNÜYOR

Bitime 3 hafta kala zirve şansını zora sokan İzmir temsilcisi, lider Esenler Erokspor'u konuk edeceği maçta rakibiyle arasındaki puan farkını 2'ye indirmenin hesaplarını yapıyor. Öte yandan sarı-lacivertlilerde cezası nedeniyle son oynanan 1461 Trabzon FK maçında forma giyemeyen Sefa Yılmaz'ın kadroda yer alacak olması teknik heyetin yüzünü güldürdü.

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