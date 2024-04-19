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Bucaspor 1928’e artçı şok

HABER MERKEZİ
Bucaspor 1928’e artçı şok
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Bucaspor 1928, haftayı çok üzgün tamamladı. Deplasmanda 1461 Trabzon'a 3-0 yenilip 9 maçlık galibiyet serisine son veren sarı-lacivertliler, bitime 3 maç kala lider Esenler Erokspor'un 5 puan gerisine düşerken, önemli rakiplerinden Vanspor'un da erteleme maçını kazanmasıyla birden 3. sıraya geriledi. Evinde Ankaraspor'u 2-1 yenen Vanspor 72 puana yükselip Bucaspor 1928'in 3 puan önüne geçerek ikincilik koltuğuna oturdu. Bucaspor 1928, ikili averajda da Vanspor'un gerisine düştü. Rakibine her iki maçta da 1-0 yenilen İzmir ekibi ikincilik şansını dahi zora sokmuş oldu. Kalan 3 maçta lider Esenler Erokspor'la şampiyonluk için son kozunu oynayıp, ardından Afyonspor (D) ve Diyarbekirspor'la karşı karşıya gelecek Bucaspor 1928 zoru başarmayı hedefliyor. Şampiyonluk veya ikincilik için sarı-lacivertlilere 3'te 3 yapmak da yeterli olmayacak.
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